Münchner konstruiert die perfekte Surf-Welle

Der 26 Jahre alte Münchner Jakob Bergmeier hat Hobby und Studium miteinander verbunden. So hat der surfbegeisterte junge Mann in seiner Masterarbeit eine Konstruktion entwickelt, die künstliche Wellen erzeugt und immer den perfekten Surfschwung ermöglicht - und zwar nicht in einem Fluss, sondern in einem stehenden Gewässer.

Schwimmende Konstruktion für Surfer

Bei der Entwicklung seines Apparats hat der begeisterte Surfer seine Kenntnisse der Strömungsmechanik anwenden können: "Bei der idealen Welle geht es um das Zusammenspiel von vertikalem dynamischen Auftrieb in einem möglichst breiten und langem Bereich mit einem steilen Kamm", sagt Bergmeier. In Computer-Modellen simulierte und optimierte er zunächst in der Theorie, wie ein schwimmender Wellengenerator das stehende Wasser in Schwung bringt. "Das Schwierigste war, den Fluss zum Schwimmen zu bringen. Eine dynamische Plattform, die schwimmt und selbst etwas in Bewegung bringt, ist nicht einfach zu konstruieren", so Bergmeier.

Erster Wellenapparat auf dem Markt

Inzwischen rauschen die Wellen nur im Langenfelder See im Rheinland – gebaut von der Kölner Wassersportfirma UNIT Parktech AG in Zusammenarbeit mit der Hochschule München, mit denen Bergmeier die erste Surfwelle geschaffen hat. Aber schon morgen könnten die oberbayerischen Seen surfbar werden.

Und was meint das Surferherz im Ingenieur? "Ich habe noch nie eine so große stehende Welle gesurft, die so kraftvoll ist", sagt Bergmeier. Eines ist sicher: Mit seiner Erfindung hat der Münchner ein neues Surfkapitel aufgeschlagen.