Münchner Kneipenwirt: "Die Reserven sind aufgebraucht"

21.00 Uhr. Letzte Runde. Wenn normalerweise gerade dampfende Pelmeni auf dem Tisch stehen und das zweite Bier bestellt wird, müssen die Gäste jetzt zügig aufstehen und gehen. In der Bar "Salon Irkutsk" in München-Schwabing gibt es vor allem Drinks, aber auch eine kleine Karte mit russischen Gerichten.

Bar wird zu Spirituosenladen und Cafè

Am Nachmittag hat Wirt Daniel Richter wieder einmal umgebaut. Zwei Regale hat er mit seinem Vater an die Wand geschraubt, um auch tagsüber hochwertige Spirituosen und sein Cocktail-Buch verkaufen zu können. "Die Idee ist ein kleiner Schnapsladen, um die Öffnungszeiten besser auszunutzen," sagt der 40-jährige Familienvater. Auch die Theke hat er heute zur Kaffeebar umgebaut, zusätzlich zu Gin-Tonic und Bier gibt es jetzt schon ab Mittag Kaffee und Bananenbrot. "Als Bar, die vom Gin-Tonic-Geschäft lebt, das erst um 22.00 Uhr beginnt, ist das natürlich gerade schwierig, deshalb machen wir jetzt auch mittags ein Cafè."

Investition in Wintergarten umsonst?

Vor dem "Irkutsk" steht seit letzter Woche ein weißes Partyzelt. Die Stadt hat Daniel Richter schon im Sommer die Freischankfläche auf zwei Parkplätzen genehmigt, denn in der Bar gibt es nur noch ein Drittel der Plätze. Letzte Woche noch hat er den Schanigarten winterfest gemacht. Mit Zelt und ökostrombetriebenen Heizpilzen. Wieder eine Investition von rund 1.000 Euro, die erst einmal umsonst gewesen sein könnte:

"Wenn jetzt ein zweiter Lockdown käme, das wäre schon extrem unglücklich, weil die Reserven aufgebraucht sind. Ich habe mir über den Sommer auch kein Gehalt ausgezahlt. Also einerseits das Monetäre, aber auch die ganze Arbeit, die man jetzt hier reingesteckt hat." Daniel Richter, Wirt im Salon Irkutsk

Trotzdem hat Daniel Richter seinen Optimismus noch nicht verloren, die Solidarität in der Nachbarschaft war bisher groß. "Ich gehe schon davon aus, dass es den Salon Irkutsk nächstes Jahr noch geben wird", sagt Richter. Wie im Frühjahr muss er sich dann eben wieder mit Essens- und Cocktail-Lieferungen und dem Spirituosen-Laden über Wasser halten.

Gastroverband: Erneute Schließung wäre Katastrophe

In der ganzen Branche blickt man gerade bang in die Zukunft. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband hält die drohende Schließung von Bars und Restaurants für einen folgenreichen politischen Aktionismus. "Bei einem zweiten Lockdown ist ganz klar das Überleben einer ganzen Branche, in der 447.000 Erwerbstätige arbeiten, in Gefahr", warnt Landesgeschäftsführer Thomas Geppert.

Gastronomie zu Unrecht am Pranger

Die Gastrobranche sei nach Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts kein Hauptfaktor im Infektionsgeschehen, sagt Geppert. Auch die frühere Sperrstunde um 21.00 Uhr habe -neben großen wirtschaftlichen Folgen- vielleicht sogar einen eher negativen Effekt auf die Infektionszahlen, weil sich das Alkohol-Trinken dann vor allem in den privaten Bereich verlagere.

"Die Maßnahme ist aus unserer Sicht auch kontraproduktiv, denn in der Gastronomie haben wir funktionierende Hygienekonzepte, hier haben wir Gästeregistrierung, hier ist der Bereich organisiert, und wenn ich jetzt diesen organisierten Bereich schwäche, stärke ich damit automatisch den privaten Bereich." Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer DEHOGA Bayern