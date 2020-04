Münchner Klinikum erklärt Corona-Patientin versehentlich für tot

Der Arbeitgeber war schon informiert, das Bestattungsinstitut kontaktiert. Und für den elfjährigen Sohn war eine Welt zusammengebrochen, im Glauben, dass seine Mutter in der Folge ihrer Covid19-Erkrankung in einer Münchner Klinik verstorben ist.

Die Sterbenachricht kam vom dortigen Sterbebüro, das die Schwester der Patientin, Bayern3-Hörerin Andrea, per Anruf informierte. "Es gibt ja nichts Schlimmeres für ein Kind als so eine Nachricht", sagt die Tante des Elfjährigen im Bayern3-Gespräch mit BR-Moderator Sebastian Winkler. Am zweiten Tag, nachdem sie, der Sohn und auch schon weitere Angehörigen die Todesnachricht erhalten hatten, fuhr Andrea in die Klinik, um die persönlichen Sachen ihrer Schwester abzuholen.

"Es gab da eine Verwechslung"

Sie waren schon in einer Tüte zusammengepackt. "Da habe ich dann auch schon das Foto von meinem Neffen gesehen", erzählt Andrea. Das Portemonnaie, die Wohnungsschlüssel, alles beisammen. Danach fuhr sie mit der Tüte zu einem Supermarkt, stellte ihr Auto ab, da klingelte ihr Handy. "Es war nochmal die Klinik und das Gespräch ging dann los mit den Worten: Bitte regen Sie sich jetzt nicht auf. Setzen Sie sich am besten. Es gab da eine Verwechslung. Ihre Schwester ist gar nicht verstorben. Es geht ihr gut soweit."

Ein Auf und Ab der Gefühle, sagt Andrea rückblickend. "Das ist natürlich schon extrem gewesen, vor allem für meinen Neffen." Und über allem schwebt die Frage: Wie konnte so etwas passieren? Andrea arbeitet selbst in einem Münchner Klinikum. "Wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler", sagt sie.

"Menschlicher Fehler im Verwaltungsablauf"

In ihrem Fall sei es schon ungewöhnlich gewesen, dass sie vom Sterbebüro des Klinikums erstmals vom vermeintlichen Tod ihrer Schwester informiert worden sei. Eigentlich hätte der Arzt die Familie informieren müssen, sagt sie."Da hatte die Dame, die da anrief, vorausgesetzt, dass wir schon darüber Bescheid wussten. Das war aber nicht so." Irgendwo auf dem Weg zwischen der Station und dem Sterbebüro müsse es folglich ein Kommunikationsproblem gegeben haben.

Auf BR-Nachfrage spricht die Klinik von einem "menschlichen Fehler im Verwaltungsablauf". Inzwischen stehe der behandelnde Chefarzt mit den Angehörigen in Kontakt, "interne Abläufe wurden umgehend geändert, um das künftig auszuschließen", hieß es weiter.

Noch wichtiger für die Angehörigen, allen voran den elfjährigen Sohn, mag aber sein, dass es der angeblich Verstorbenen nun tatsächlich besser geht. Sie liegt nicht mehr auf der Intensivstation, sondern sei auf einem guten Weg. Gott sei Dank, sagt Andrea: "Wenn jetzt nochmal die Nachricht gekommen wäre, sie wäre tatsächlich verstorben, dann wären wir, glaube ich, alle durchgedreht!"