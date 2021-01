Münchner Kindermedizin-Professor fordert Grundschulöffnung

Johannes Hübner ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und Koordinator der Covid-Kids-Bavaria Studie. Einer Untersuchung, die in ganz Bayern das Infektionsgeschehen an Grundschulen über mehrere Monate untersucht.

Schließung der Grundschulen schade mehr als sie nützt

Die bisherigen Ergebnisse deckten sich mit Erfahrungen weltweit.

"Je kleiner die Kinder sind, desto geringer das Risiko, dass sie das Virus übertragen." Kinderinfektiologe Johannes Hübner

Für den Infektiologen ist deswegen klar: "Aus meiner Sicht und wenn man sich die Kollateralschäden überlegt, was das für die Kinder bedeutet, was das für den Unterricht bedeutet, was das für die Defizite bedeutet, die die alle ohnehin schon haben, sollte man so bald wie möglich die Grundschulen wieder aufmachen und dann auch sobald wie möglich die weiterführenden Schulen."

Andere Studien wiesen allerdings auf die Problematik hin, dass Kinder auch ohne Symptome das Coronavirus verbreiten können. Eine Studie ergab zudem ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko in schlecht belüfteten Klassenräumen.

Hygienekonzepte sind nötig - und Überwachung

Infektiologe Hübner betont aber auch, dass man die Schulen nach einer Öffnung engmaschig überwachen müsse: "Man braucht diese Studien, dass man auch wirklich in die Schulen geht und guckt, ob es zu solchen Übertragungen kommt. Aus unserer Sicht aber sehe ich da keinen Hinweis drauf." Bis mindestens Ende Januar sind fast alle Schülerinnen und Schüler in Bayern im Distanzunterricht.

Offener Brief des Landrats Alex Eder für die Grundschulöffnung

Es mehren sich die Stimmen, die dafür plädieren, zumindest die Grundschulen wieder früher zu öffnen. Der Landrat des Kreises Unterallgäu Alex Eder (Freie Wähler) plädiert dafür, die Grundschulen schon am kommenden Montag wieder zu öffnen – unter Hygieneregeln und nicht verpflichtend für diejenigen, deren Eltern das nicht möchten. Dazu hat Eder einen Brief an die Regierung von Schwaben geschrieben.

Auch Bildungspolitikerinnen und -politiker plädieren dafür, baldmöglichst wieder Präsenzunterricht für Grundschüler anzubieten.