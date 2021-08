Münchner Kampagne will Vorurteile gegen Sinti & Roma abbauen

Sieht man Johann Rottegger in seiner Trachtenjacke und seinem Hut so dasitzen, ist das bayerische Motto "Leben - und leben lassen" förmlich mit den Händen greifbar. Wenn er dann in seinem warmen, angenehmen Bayerisch noch anfängt zu erzählen, ist schnell klar, der Mann ist mit Leib und Seele Münchner.

Fünf Generationen in München

Bis hin zu seiner Urgroßmutter, erzählt Rottegger, sind eigentlich alle Generationen seiner Familie in der Frauenklinik Maistraße auf die Welt gekommen. Nur sein Sohn sei ein Ausreißer, der ist nämlich in Pasing geboren. Rottegger hat in seinem Berufsleben als Bürokaufmann und Taxifahrer gearbeitet. Nun gibt der Rentner im Stadtteil Hasenbergl Gitarrenunterricht für Kinder mit ADHS-Syndrom.

Johann Rottegger bekommt "Post"

Als Johann Rottegger nach 20 Jahren in eine andere Münchner Wohnung zieht, findet er in seinem Briefkasten einen Zettel auf dem steht: "Zigeuner zurück nach Rumänien."

Da wird für Johann Rottegger schnell klar, dass er trotz seiner Familiengeschichte und seinem warmen Bayerisch für manche kein Münchner, sondern eben nur ein "Rom" ist, ein Angehöriger des "Roma"-Volkes.

Minderheiten wie Sinti und Roma erleben Anfeindungen

Nach Schätzungen leben in der Landeshauptstadt zwischen 70.000 und 100.000 Münchnerinnen und Münchner, die der gemeinsamen Volksgruppe der Sinti und Roma angehören. Obwohl die Volksgruppe seit rund 600 Jahren in Deutschland beheimatet ist, müssen sich deren Mitglieder oft mit Vorurteilen und Rassismus auseinandersetzen. Laut Alexander Adler, Mediator für Sinti und Romakinder in München-Hasenbergl, haben die Mitglieder der Volksgruppe Strategien entwickelt, wie sie mit Vorurteilen und Beleidigungen umgehen. Zum Beispiel würden die wenigsten Betroffenen Straftaten in diesem Bereich zur Anzeige bringen.

Kaum Chance auf eine Wohnung

Stattdessen versucht die Mehrzahl der Münchner Sinti und Roma ihre Zugehörigkeit zur Volksgruppe nach außen hin zu verbergen, um damit nicht aufzufallen. Denn, so sagt Adler, eine Wohnung bekämen sie nur selten, wenn sie ihre Herkunft angeben würden.

Hass- und Vorurteilskriminalität steigt an

Diese Einschätzung deckt sich mit einer Studie, die erst kürzlich von der Stadt München veröffentlicht wurde. So sind im vergangenen Jahr rund 400 Anzeigen bezüglich Hass- und Vorurteilskriminalität von der Münchner Polizei aufgenommen worden.

Hass und Vorurteilskriminalität sind Straftaten, die aufgrund der Herkunft, Religion oder Hautfarbe der Opfer verübt werden. Das beginnt bei Beleidigungen in der Arbeit und endet bei gewalttätigen Übergriffen in der U-Bahn. Die Zahl der von den Opfern zur Anzeige gebrachten Hass-Straftaten ist laut Münchner Polizei in den letzten Jahren stark angewachsen.

Dunkelziffer wohl viel höher

Doch die Dunkelziffer ist laut der Studie in München viel höher. So kamen die Autoren der Münchner Studie zu dem Schluss, dass viele Opfer von Hasskriminalität nicht zur Polizei gehen würden, wenn sie in der U-Bahn, am Arbeitsplatz oder in der Nähe ihrer Wohnung beleidigt werden.

Neue Kampagne der Stadt München

Um die Vorurteile in der Münchner Stadtgesellschaft gegenüber Sinti und Roma abzubauen, startet die Stadt nun eine Kampagne. Unter dem Titel "Ich bin Münchner*in – Ich bin Sint*iza / Rom*ni" werden acht Münchnerinnen und Münchner porträtiert, die alle komplett unterschiedliche Biographien haben. Ihr einziger gemeinsamer Nenner: Sie sind alle entweder Sinti oder Roma.

Aufklären durch Kennenlernen

Zum einen wollen die auf Postkarten gedruckten Portraits verdeutlichen, dass die Lebensläufe von Sinti und Roma zu vielfältig für ein Schubladendenken sind, sagt Miriam Heigl von der Münchner Fachstelle für Demokratie. Zum anderen ist aus der Wissenschaft bekannt, dass es gerade der fehlende Kontakt zu unterschiedlichen Gruppen in der Bevölkerung ist, der einen Nährboden für Vorurteile und Ressentiments bietet. Durch das indirekte Kennenlernen über Postkarten und Plakate wolle die Stadt beim Leser einen positiveren Blick in die Gruppe der Sinti und Roma ermöglichen, so Heigl.

Wunsch: Mehr Selbstvertrauen in der Community

Einen positiveren Blick erzeugen, das will auch Laura. Sie ist eine der auf den Postkarten porträtierten Münchnerinnen, möchte aber nur mit ihrem Vornamen genannt werden. Laura hat in Rumänien BWL, Kommunikation und Marketing studiert und arbeitet nun in einem Münchner Unternehmen. Lauras Wunsch ist es, dass ihr Portrait in der Kampagne dazu beiträgt, dass auch andere Sinti und Roma sich zutrauen, das Abitur zu machen.

In diese Richtung geht auch die Hoffnung von Johann Rottegger, dem waschechten Münchner mit dem warmen, einnehmenden bayerisch: Er hofft, dass mehr junge Sinti und Roma studieren.