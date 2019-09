Münchner Grünen-Chefin tritt für Kinder zurück

In den vergangenen Wochen und Monaten sei sie kontinuierlich an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gelangt, erklärte die Münchner Stadtvorsitzende Gudrun Lux heute überraschend. Deshalb legt sie jetzt ihr Parteiamt nieder. "Ich habe der Parteiarbeit den Vorrang gegeben und deshalb meinen beiden kleinen Kindern nicht die Aufmerksamkeit schenken können, die sie verdienen und die ich ihnen als Mutter geben möchte." Selbst in der Mutterschutzzeit sei sie mit einem wenige Tage alten Säugling bei Parteiveranstaltungen gewesen und habe das Wahlprogramm mitgearbeitet, schreibt Lux bei "Twitter".

Kind soll nicht in der Parteigeschäftsstelle aufwachsen

Und weiter: "Ich will nicht, dass man kleines Kind quasi in der Parteigeschäftsstelle aufwächst und ich vielleicht nur zufällig sehe, wenn es seine ersten Schritte tut". Bei einem Parteitag Anfang November soll über die Nachfolge entschieden werden.

Die Münchner Grünen werden von einer Doppelspitze geleitet. Dominik Krause ist auch weiter im Amt. Bei der Europawahl waren die Grünen in der Landeshauptstadt mit 31,2 Prozent die stärkste Partei und bei der Landtagswahl gewannen sie mehr Direktmandate als die CSU.