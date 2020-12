Münchner Traditions-Wirtshaus wird Corona-Testzentrum

Es ist ein seltsames Bild, dass sich dem Zuschauer in der Gastwirtschaft "Altes Hackerhaus" bietet. Gespülte Gläser stehen verwaist auf den Tischen herum. Daneben ein ungeordneter Berg Stühle. Das "Alte Hackerhaus" in der Münchner Altstadt, sieht Lockdown-bedingt so gar nicht gastlich aus. Mitten in der Wirtsstube stehen ein Arzt im weißen Kittel und ein Wirt. Niemand findet das merkwürdig.

Rachenabstrich statt Schweinswürstel

Die Gaststätte "Altes Hackerhaus" in der Sendlinger Straße hat - wie der Name bereits erahnen lässt - eine lange Geschichte. Im 15. Jahrhundert entstand dort die Hacker-Brauerei, die irgendwann später zu "Hacker-Pschorr" wurde. Man darf also getrost annehmen, dass dieses alteingesessene Münchner Wirtshaus viel gesehen hat. Doch jetzt ist der herrschaftliche Altbau in der Münchner Fußgängerzone um eine Erfahrung reicher.

In der wegen des Lockdowns geschlossenen Traditionsgaststätte werden statt Schweinshaxen und Leberkäs nun Corona-Schnelltests angeboten. Für 45 Euro kann man sich dort vom ärztlichen Leiter Alex Auer einen Abstrich machen lassen. Quasi bayerische "Gaumenfreuden" der anderen Art. Corona positiv oder negativ -innerhalb von 15 Minuten bekommt man das Ergebnis.

Der Corona-Schnelltest habe eine Genauigkeit von 98 Prozent, verspricht Auer. Um sicher zu gehen, verweist er die Patienten, bei denen Kontakt zu Hochrisiko-Patienten besteht, weiter an eine der PCR-Teststationen. Der PCR-Test wird dann im Labor ausgewertet - was ein genaueres Ergebnis erbringt, aber auch länger dauert. Dafür ist er aber auch kostenlos für den Menschen, der sich testen lässt.

Gaststätte im Corona-Dornröschenschlaf

In seiner privaten Umgebung hat Auer gemerkt, dass rund um das Thema Corona-Tests ein hoher Bedarf besteht, schnell mal Gewissheit zu bekommen, ob man sich angesteckt habe. Daraufhin machte er sich in der Innenstadt auf die Suche nach geeigneten Räumen und wurde beim "Alten Hackerhaus" der Wirtsfamilie Stiftl fündig.

Wirt hofft auf niedrigere Inzidenz

Über die Konditionen wurde man sich schnell einig. Betreiber ist Alexander Auer. Der Wirt Lorenz Stiftl stellt seine Gasträume gegen Miete zu Verfügung. Stiftl ist froh, dass nun wieder etwas Leben in seine Gaststätte zurückkehrt, die ansonsten im Corona-Dornröschenschlaf liegt.

Er hofft, dass durch viele kleine Testzentren Corona-Infektionen schneller erkannt werden und so der Inzidenzwert rasch sinkt. Ein Arzt und ein Wirt arbeiten in einer Münchner Traditionsgaststätte zusammen. Diese besondere Münchner Mischung macht nur Corona möglich.