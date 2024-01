Münchner Fußballtrainer wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Er ist Fußballtrainer in einem Münchner Verein, kümmert sich um Jugendliche und junge Männer im Alter zwischen 14 und 19 Jahren. Vielen bietet er angebliche physiotherapeutische Behandlungen an. Auf der Massageliege – so der Vorwurf der Münchner Staatsanwaltschaft – missbrauche der Trainer seine Opfer dann. Am Landgericht München I beginnt an diesem Donnerstag der Prozess.

Anklage: Missbrauch in mehreren hundert Fällen

Der 47-Jährige ist wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Vergewaltigung in mehreren hundert Fällen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Fußballtrainer eines Münchner Vereins vor, sich an 30 Kindern und Jugendlichen mehrmals vergangen zu haben.

Er soll die Jugendlichen und jungen Männer bei angeblichen physiotherapeutischen Behandlungen missbraucht und in zahlreichen Fällen auch vergewaltigt haben.

Staatsanwaltschaft: Missbrauch nach immer gleichem Muster

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 47-Jährige auch abseits vom Fußballplatz mit den Spielern in Kontakt gewesen sein. Er soll zum Beispiel intensiv mit ihnen gechattet haben – auch über private Themen. Um seine Opfer anzulocken, sei der Mann nach einem immer gleichem Muster vorgegangen: Er habe sich als Physiotherapeut ausgegeben, um die Spieler in der Kabine, im Trainingslager oder zu Hause – vermeintlich – medizinisch zu behandeln. Unter dem Vorwand, eine spezielle Massage zur Leistungssteigerung vorzunehmen, soll der Münchner nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft, die Jugendlichen im Genitalbereich massiert haben. Dabei soll es auch zu Vergewaltigungen gekommen sein.

Neun Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt, das Urteil könnte demnach am 26. Februar fallen.