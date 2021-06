Münchner Flughafen: Vorsichtiger Start am Terminal 1

Es ist eine seltsame Stimmung am Münchner Flughafen am Mittwochvormittag. Das Terminal 1 ist zwar wieder in Betrieb, nachdem es wegen Corona und eingebrochener Passagierzahlen ein halbes Jahr nicht genutzt wurde. Doch auch jetzt sind die Gänge, in denen sich normalerweise Menschen mit Gepäck drängeln, fast leer. Nur wenige Check-In-Schalter haben geöffnet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen hinter hohen Plexiglas-Scheiben und die Schlange der Passagiere schiebt sich gemächlich, aber stetig vorwärts. Die Anzeigentafel, auf der normalerweise die Starts und Landungen durchrattern, ist zum Großteil leer.

Noch lange ist nicht alles wie es war

Eine ungewöhnliche Stimmung, so empfinden es auch die Fluggäste. Eine Urlauberin beschreibt sie als "etwas beängstigend", ist aber einfach froh, dass es überhaupt geklappt hat mit dem Flug nach La Palma. Eine Reisende nach Russland ist dagegen froh, dass Leben in den Flughafen zurückkehrt: Sie sei auch in den vergangenen Monaten ab und zu geflogen, da habe es am Airport noch gewirkt "wie nach einer Apokalypse".

Es geht aufwärts für den Flughafen

Nur etwa 50 Starts und Landungen sind es am Mittwoch, doch Flughafen-Sprecher Ingo Anspach ist zuversichtlich, dass es weiter aufwärts geht: "Wir haben an einem durchschnittlichen Tag jetzt wieder etwa 400 An- und Abflüge. Das ist zwar erst ein gutes Drittel dessen, was wir vor der Krise hatten, aber etwa doppelt so viel wie noch vor acht Wochen" - das sei ein eindeutiger Aufwärtstrend.

Der Blick in die Zukunft: ungewiss

Die Frage ist, ob der Flughafen je wieder zu den Zeiten zurückkehren wird, wie sie vor der Pandemie waren. Die Diskussion um die klimaschädlichen Emissionen der Flugzeuge nimmt zu, und viele Firmen sind inzwischen geübt darin, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt bei Videokonferenzen zu vernetzen anstatt mit aufwendigen Dienstreisen. Doch am Flughafen München ist man heute erst einmal froh, ein Stück Normalität zurückzuhaben.