Münchner Flughafen testet Drohnenabwehr

Drohnen gelten in der Luftfahrt als wachsendes Sicherheitsrisiko. Immer wieder müssen ganz Flughäfen gesperrt werden, weil unbemannte Fluggeräte in der Nähe der Airports gesichtet werden. Jetzt wollen die Behörden gegensteuern. In den kommenden Wochen testen die Flughäfen München und Frankfurt verschiedene Systeme zur automatischen Erkennung und zur Abwehr von Drohnen.

Verkannte Gefahr

Die Sicherheitsbehörden warnen schon lange vor gezielten Drohnenattacken oder vor verirrten Fluggeräten, die von arglosen Hobbypiloten gesteuert werden. Bis jetzt verfügt allerdings kein deutscher Großflughafen über eine umfassende Abwehrstrategie. In den kommenden Wochen werden unter anderem am Münchener Flughafen die verschiedensten Systeme erprobt, mit denen sich unbemannte Fluggeräte aufspüren lassen.

Komplexe Technologie

Die Systeme, die es auf dem Markt gibt, verbinden in der Regel die unterschiedlichsten Detektoren, von Laser und Radar bis hin zu optischen Kameras. Die Herausforderung ist dabei, dass solche Systeme den Luftraum rund um die zumeist großflächigen Airportgelände zuverlässig überwachen und im Alarmfall genau erkennen können, was wo fliegt, und von wo aus es wie gesteuert wird. Das ist die Bedingung dafür, dass eine potentiell gefährliche Drohne sicher zu Boden gebracht werden kann.

Bayerisches System in engerer Wahl

Ein erfolgreicher Anbieter solcher Systeme kommt aus Bayern: Der Mittelständler ESG aus Fürstenfeldbruck hat erst gestern eine Bestellung der Bundeswehr für sein Drohnenabwehrsystem Guardion gemeldet. Das Militär will damit seine Feldlager bei Auslandseinsätzen schützen.

