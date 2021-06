Münchner Flughafen: Terminal 1 wieder in Betrieb

Corona hat den Flugverkehr zum Erliegen gebracht. Statt früher 1.200 habe es am Münchner Flughafen teils nur noch 100 Flüge pro Tag gegeben, so ein Flughafensprecher. Deshalb wurde das Terminal 1 im Dezember vorübergehend geschlossen - bereits zum zweiten Mal nach der Schließung im Frühjahr 2020. Doch jetzt geht es wieder ein wenig aufwärts und das Terminal 1 wird wieder gebraucht.

Die Passagiere kommen wieder

Mehr Passagiere, mehr Flüge: Am letzten Pfingstferien-Sonntag waren am Münchner Flughafen 36.000 Fluggäste unterwegs, so viele wie seit einem Dreivierteljahr nicht mehr. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum das Terminal 1 wieder in Betrieb genommen wird: Denn mit dem zusätzlichen Platz können die Hygiene- und Abstandsregeln besser eingehalten werden, so der Flughafensprecher.

Noch nicht alles ist wie früher

Fluggesellschaften wie Emirates, Qatar Airways, Iberia oder Air France KLM starten nun wieder aus ihrem Heimat-Terminal. Nur Eurowings bleibt noch eine Zeitlang im Terminal 2. Normalerweise starten von diesem moderneren Terminal hauptsächlich die Lufthansa und die Fluggesellschaften der Star Alliance.

Auch viele Geschäfte und Restaurants am Flughafen haben wieder geöffnet. Das sogenannte Satelliten-Terminal bleibt allerdings weiterhin geschlossen.