vor etwa einer Stunde

Münchner Flughafen: Freispruch trotz versteckter Schusswaffe

Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen München wurde in einem Rucksack eine in einem Buch versteckte Schusswaffe entdeckt. Dafür bekam eine Urlauberin aus Oberfranken einen Strafbefehl. Gegen den legte sie Einspruch ein - mit Erfolg.