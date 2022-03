Münchner Floristen stecken riesiges Blumenherz gegen Krieg

Um 10 Uhr am Samstagvormittag war es fertig: ein rund drei Meter hohes Herz aus mehr als 1.000 Blüten. Floristen von London bis Warschau, von Stockholm bis Madrid hatten sich auf Initiative eines holländischen Blumenexporteurs zu dieser Friedensaktion, an allen Orten zur gleichen Zeit, zusammengeschlossen. So auch auf dem Münchner Marienplatz.

Gemeinsames Singen gegen den Krieg

"Wir setzen ein blühendes Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine", sagte der Münchner Florist Aschwin Beukert dem BR. Um 10 Uhr sangen die Blumenhändler gemeinsam mit den umstehenden Menschen mitten auf dem Marienplatz die Beatles-Hymne "All you need is love".

Blumenherz lädt zu Selfie-Videos ein

Die Floristen luden die Twitter-Gemeinde ein, unter dem Hashtag #lovenotwar eigene Fotos oder Videos mit dem Blumenherz aufzunehmen und in die Welt zu posten. Die Initiatoren hoffen, dass auch Metropolen auf anderen Kontinenten mitmachen. So seien auch New York, Dubai und Hongkong angefragt worden.