Münchner fliegt mit Hunderten gefälschten Luxus-Artikeln auf

Er hatte eine falsche Tasche an den Falschen verkauft: Gegen einen 35-jähriger Münchner ermittelt die Kriminalpolizei, weil er Imitate von Luxusmarkenartikeln online verkauft haben soll. Die Polizei hat in der Wohnung des Mannes rund 500 gefälschte Uhren, Schmuck- und Kleidungsstücke mit einem Original-Verkaufswert von mehreren Hunderttausend Euro sichergestellt.

Polizei: Wohnung des Verdächtigen "mit Imitaten vollgestopft"

Ein getäuschter Taschenkäufer hatte Anzeige erstattet, weil er statt des Originalartikels eines Markenherstellers nur eine Fälschung erhalten hatte. Wie die Polizei bei ihren Ermittlungen herausfand, bot der Tatverdächtige über Facebook auch andere angebliche Luxusmarkenprodukte zum Verkauf an. Am Montagmorgen durchsuchte die Polizei die Wohnung des Münchners. Die Zimmer seien mit den Imitaten von Marken wie Prada, Rolex, Louis Vuitton, Gucci und Burberry vollgestopft gewesen, so eine Sprecherin. Wären es alles Originale gewesen, läge der Wert bei mehreren Hunderttausend Euro.

Kriminalpolizei ermittelt, wie viel der Mann bereits verkauft hat

Der 35-Jährige gab an, sich die Ware über bekannte Verkaufs-Online-Plattformen aus dem asiatischen Raum besorgt zu haben. Welche Umsätze und Gewinne er mit den betrügerischen Geschäften bereits erzielt hat, muss die Kriminalpolizei noch ermitteln. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Markengesetz erstattet.