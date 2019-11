Münchner Firma baut Achterbahn für Kreuzfahrtschiff

Die Firma Maurer Rides aus Münchens hat 1994 schon die Wilde Maus gebaut, heute eine Legende auf dem Oktoberfest. Inzwischen hat sich der Achterbahn-Bauer zum weltweiten Spezialisten entwickelt. Auf seinem Betriebsgelände in Kirchheim schraubt er gerade seine neueste Innovation zusammen: Ein Fahrgeschäft wie es noch kein vergleichbares gibt – eine Achterbahn, die auf einem Kreuzfahrtschiff fahren wird.

Wagen fahren noch keine auf der Bahn. Aber die Schienen lassen den Adrenalinschub schon erahnen. Es wird ein Super-Karussell für die Ozeane. Eine Hochsee-Achterbahn, ein Meilenstein in der Firmengeschichte, sagt der Projektmanager von Maurer-Rides, Marco Hartwig.

"Es ist für uns eine Premiere, es ist sogar eine Weltpremiere. Man kann sagen es gibt bisher keinen Hersteller der eine Achterbahn auf einem Kreuzfahrtschiff überhaupt installiert hat. Von da her sind wir natürlich stolz, dass wir an diesem Projekt teilnehmen dürfen." Marco Hartwig, Projektmanager

57 Meter über dem Meeresspiegel

In Kirchheim steht derzeit die Achterbahn oder, wie der Amerikaner sagen würde, ein Coaster, der auf einem Schiff in Betrieb gehen wird. 57 Meter über dem Meeresspiegel, fast 250 Meter lang. Hoch über dem Deck rund um den Schiffsschornstein saust der Coaster bald. Und zwar auf dem größten und neuesten Kreuzfahrtschiff "Mardi Gras", das schon nächstes Jahr mit Passagieren in der Karibik in See stechen soll.

"Die Herausforderung einer Achterbahn auf einem Kreuzfahrt-Schiff liegt zum einen in der salzhaltigen Umgebung. Das heißt wir müssen die Achterbahn komplett mit einem erhöhten Korrosionsschutz ausstatten. Da haben wir spezielle Tests gefahren. Ein Salzsprühtest für das gesamte Achterbahnfahrzeug durchgeführt, um die Schwachstellen zu identifizieren und die entsprechenden Schwachstellen dann mit einem höheren Korrosionsschutz auszustatten." Marco Hartwig, Projektmanager

Wie schnell es geht, kann jeder selbst bestimmen

Das Fahrgerät sieht aus wie ein Klonkrieger-Moped aus Star Wars. Zwei Personen sitzen auf dem sogenannten Spike-Coaster. Der hat einen Elektromotor und eine Steuerung am Lenker wie ein Motorrad. Gerade dieses Detail dürfte Achterbahnfans besonders gefallen, schätzt der Projektmanager.

"Der Fahrgast des Spike-Coasters kann die Geschwindigkeit eigenständig bestimmen. Wir haben hier einen interaktiven Coaster, das heißt beschleunigen und bremsen liegt in der Hand des Fahrgastes." Marco Hartwig, Projektmanager

Projektmanager: "Kann nie zu extrem werden"

Rein technisch kann man sich für so ein Fahrgeschäft der Superlative natürlich sofort begeistern. Kritiker dürften einwenden: Eine Hochsee-Achterbahn braucht die Menschheit so dringend wie eine Tiefsee-Kegelbahn. Aber der US-amerikanische Kreuzfahrt-Unternehmer Carnival Cruise hat die Bahn bestellt und der wird sich die Investition sehr genau überlegt haben.

"Höher, schneller, weiter ist inzwischen nicht nur das Motto von Freizeitparks, sondern inzwischen auch der Kreuzfahrtschiff-Betreiber. Somit freuen wir uns natürlich umso mehr, dass wir unser Produkt auch auf einem Kreuzfahrtschiff anbieten können. Wenn es nach uns geht, kann es nie zu extrem werden." Marco Hartwig, Projektmanager

So ehrlich, so entwaffnend. Und wenn der nächste Kreuzfahrt-Reeder eine Achterbahn im Schiffsrumpf wünscht, dann wird der Spezialist aus München sicher auch versuchen, diesen Wunsch zu erfüllen.