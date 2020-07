Münchner Feuerwehr und Polizei retten Küken aus Gully

Es waren dramatische Szene in der Münchner Maxvorstadt: Mehrere Feuerwehrmänner und Polizisten waren mit Schläuchen und allerlei Gerät im Einsatz, um ein kleines Vogelküken aus einem Gully in der Königinstraße zu befreien. Eine aufmerksame Fußgängerin hatte beobachtet, wie ein kleines Vogelküken in den Gully gefallen war. Die Frau alarmierte die Feuerwehr.

Auto musste angehoben werden

Doch die Rettung war gar nicht so einfach, weil ein geparktes Auto über dem Gully stand. Deshalb kam die Polizei zu Hilfe - jedoch konnte die den Fahrzeughalter nicht erreichen. Schließlich wurde ein Löschfahrzeug mit Hebekissen nachgefordert. So konnten die Einsatzkräfte den geparkten PKW anheben, den Gullydeckel öffnen und das Küken aus seiner beengten Lage befreien.

Polizistin nimmt kleinen Vogel auf

Der kleine Vogel hat die Rettung gut überstanden und kam laut Feuerwehr in die Obhut einer Polizistin, die im privaten Bereich Erfahrung mit der Aufzucht von Kleinvögeln hat.