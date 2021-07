Münchner Feuerwehr rettet Entenfamilie vor Elsterangriffen

Die Besatzung eines Löschfahrzeugs der Berufsfeuerwehr München hat schon am Donnerstag in der Klenzestraße eine Entenfamilie gerettet. Die Pressestelle der Branddirektion hat die ungewöhnliche Aktion erst am Wochenende bekannt gegeben.

Elster attackierte Entenfamilie

Demnach verständigte ein Bürger die Feuerwehr, nachdem er sah, wie eine Elster eine Entenmama mit ihrem Nachwuchs auf einem Flachdach attackierte. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich die Entenfamilie bereits mit einem beherzten Sprung vom Flachdach im 2. Obergeschoss gerettet und versteckte sich in einem angrenzenden Gebüsch.

Enten in die Isarauen gebracht

Die Feuerwehrleute sammelten die insgesamt acht Enten ein und setzten sie schließlich in den Isarauen aus. Alle Enten blieben unverletzt.