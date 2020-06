Münchner Feuerwehr mit tierischem Einsatz

Am Dienstagmorgen folgte die nächste Tieralarmierung: Eine Entenfamilie hatte sich in den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Obersendling verlaufen und fand nicht mehr heraus. Wieder kam die Vogelkiste zum Einsatz. Die Feuerwehr schnappte sich zunächst die Entenmutter und sammelte dann ihre sieben Küken ein. Mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ging es im Anschluss zu einem See im nahegelegenen Westpark, wo die Familie ins Wasser gesetzt wurde.