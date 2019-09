06.09.2019, 18:57 Uhr

Münchner Feuerwehr hilft der Polizei aus der Patsche

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz am Münchner Hauptbahnhof: Am Freitagmittag rückt ein Feuerwehrauto mit feinmechanischem Werkzeug zur Bundespolizeiinspektion am Münchner Hauptbahnhof aus - um das Schloss einer Handschelle zu öffnen.