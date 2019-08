Münchner Familie bringt Skorpion aus dem Urlaub mit

Münchner Feuerwehr hilft bei unerwünschten Exoten

Wer exotische Tiere findet oder unfreiwillig aus dem Urlaub einschleppt, kann sich unter der Notrufnummer 112 an die Münchner Feuerwehr wenden.

"Die Feuerwehr kommt vorbei. Denn am Telefon kann man schlecht Ratschläge geben, weil man nicht weiß, ob die Tiere giftig sind. Es gibt viele verschiedene Skorpion-Arten. Da braucht es einen Experten." Martin Huber, Feuerwehr München

Die Feuerwehr schickt ein sogenanntes Kleinalarmfahrzeug vorbei. Dieses ist mit einer speziellen Ausrüstung ausgestattet - darunter Netze, kleine Behälter und Käfige - die es den Einsatzkräften erleichtert, Skorpione, Spinnen und Co einzufangen. Auch eine Schlangenfangstange mit einer speziellen Öse haben die Einsatzkräfte dabei. Damit lassen sich Schlangen am Kopf fassen. Die Feuerwehr bringt die exotischen Tiere dann zur Reptilienauffangstation oder in den Tierpark.

Reptilienauffangstation nimmt exotische Gäste auf

Etwa vier Skorpione, die aus dem Urlaub mitgekommen sind, wurden in diesem Jahr bei der Reptilienauffangstation in München abgegeben. Meistens handelt es sich um den sogenannten "Euscorpius", die einzige weitgehend auf Europa beschränkte Gattung der Skorpione. Wie Sabine Öfner, Tierärztin bei der Reptilienauffangstation, erklärt, sind diese Skorpione zwar giftig, kommen mit ihrem Stachel in der Regel jedoch nicht durch die Hornhaut von Menschen. Vorsicht sei jedoch bei Kindern geboten, weil deren Hornhaut noch dünner ist.

Skorpione und Mauergeckos werden laut Sabine Öfner häufig bei der Reptilienauffangstation abgegeben. Zumeist werden sie aus den Mittelmeerländern wie etwa Italien, Spanien oder Kroatien mitgebracht. Spinnen oder Kröten aus anderen, tropischen Ländern würden dagegen selten eingeschleppt und abgegeben. Den Notruf zu alarmieren mache Sinn, weil das Gefahrenpotential nicht abzuschätzen sei, so die Expertin.

Keine gute Idee: exotische Tiere freilassen

Skorpione und andere exotische Tiere in der Natur frei zu lassen, davon rät die Tierärztin ab. Denn man wisse nicht, ob die Tiere in unserer heimischen Natur Populationen bildeten. Es werde vermutet, dass es auch in Bayern Skorpion-Populationen gibt.

Viele Menschen würden exotische Tiere aus Reflex töten. Auch das solle man nach Möglichkeit nicht machen, so Öfner. Ein Behälter mit Erde und ein paar nassen Blättern bietet Skorpionen ein Übergangs-Zuhause - bis man sie selbst bei der Auffangstation abgeben kann oder von der Feuerwehr dorthin abholen lässt.