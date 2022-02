Münchner Erinnerungszeichen: Auf den Spuren von NS-Opfern

Viele altehrwürdige Häuser mit prachtvollen Jugendstil-Fassaden säumen die Tengstraße in München-Schwabing. An einem Hauseingang hängen neben einer schweren Holztür fünf kleine vergoldete Tafeln an der Wand. Auf jeder Tafel ist ein angedeutetes Porträt zu sehen, daneben steht ein Name, ein Geburtsdatum, manchmal auch ein Sterbedatum - und der Ort, an den diese Person einst deportiert wurde. Das Konzentrationslager Auschwitz und das Ghetto Theresienstadt sind darunter, aber auch unbekanntere Orte der Vernichtung.

Besuch im NS-Dokuzentrum weckt Interesse

Dies sind "Erinnerungszeichen" für fünf frühere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses an der Tengstraße. Die Tafeln werden aufgehängt, wenn jemand sie beantragt. In diesem Fall waren das keine Nachkommen oder Historiker, sondern zwei Jugendliche: der 13-jährige Franz und die 14-jährige Elsa. Franz wohnt in dem Haus, Elsa ist vor Kurzem weggezogen.

Bei einem Besuch des NS-Dokumentationszentrums am Königsplatz hatten die beiden ein Touchpad entdeckt, bei dem man eine Adresse eingeben und erfahren konnte, ob dort jüdische Bürgerinnen und Bürger gewohnt hatten, die deportiert wurden. "Ich war ganz erstaunt, als ich gesehen habe, dass auch in meinem Haus solche Menschen gewohnt haben", sagt Franz. Er wollte mehr wissen und begann mit Elsa zu recherchieren.

Zwei Kinder im Stadtarchiv

Der damals Elfjährige und seine ein Jahr ältere Nachbarin machten sich auf ins Stadtarchiv. Dort sorgten sie ein wenig für Aufsehen, wie sich Barbara Hutzelmann lachend erinnert: "Ich glaube, im Lesesaal wussten die Kollegen erst mal nicht, was sie mit euch anfangen sollen", erzählt sie den beiden bei einem Treffen. Hutzelmann ist mit verantwortlich für die "Erinnerungszeichen", von denen Franz und Elsa zunächst nichts wussten – dann aber bald merkten, dass sie mit ihrem Interesse an den Biografien früherer Bewohner genau richtig waren. "Es engagieren sich schon auch Schülerinnen und Schüler für das Projekt", sagt sie, "aber die sind dann schon älter. Franz und Elsa sind mit Abstand unsere jüngsten Mitarbeiter*innen."