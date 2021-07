Münchner Eklat um eine Leberkas-Semmel: süß oder mittelscharf?

Karl Valentin hätte die Geschichte nicht besser erzählen können: Ein 61-Jähriger wollte am Viktualienmarkt eine Leberkas-Semmel - ausdrücklich mit mittelscharfem Senf. Was er am Metzger-Stand bekam, war aber eine mit süßem Senf, berichtet das Münchner Polizeipräsidium nicht ohne Schmunzeln.

Streit und Hausverbot

In ihrer Wut kratzte die Verkäuferin den süßen Senf vom Leberkas und gab dem Mann dann dieselbe Semmel wieder - diesmal mit mittelscharfem Senf. Damit war der Käufer nicht einverstanden, es kam zum Streit mit der Verkäuferin. Die erteilte dem Mann ein Hausverbot.

Das machte aber den Mann wiederum so wütend, dass er direkt zur Polizei marschierte - mit der Leberkas-Semmel! Die Beamten der Polizeiinspektion 11 erklärten dem Mann, dass sie in diesem Fall nicht zuständig sind. Es handele sich nicht um eine Straftat, sondern um eine Zivilstreitigkeit.

Ohne Anzeige - aber mit Leberkas-Semmel

Unverrichteter Dinge musste der 61-Jährige ohne die erhoffte Anzeige die Inspektion wieder verlassen. Ob er die Leberkas-Semmel trotz des unerwünschten Geschmacks gegessen hat und ob der 61-Jährige gegen die Verkäuferin vorgeht, ist nicht bekannt.