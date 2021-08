Münchner Ehepaar wegen Freiheitsberaubung verurteilt

Der Fall ist schockierend: Ein Ehepaar hatte die 92-jährige Mutter bzw. Schwiegermutter im Januar 2019 aus dem Krankenhaus abgeholt. Die Ärzte empfahlen damals eine Betreuung zuhause, durch einen ambulanten Pflegedienst. Sohn und Schwiegertochter brachten die alte Frau aber in das tschechische Heim und erzählten ihr, dass sie dort nur bleiben müsse, bis sie selbst wieder aus dem Urlaub zurück seien.

Eheleute belügen Seniorin

Tatsächlich zogen sie selbst in die Wohnung der Seniorin ein und kümmerten sich nicht weiter um die betagte Frau in der geschlossenen Demenzstation im Ausland – sieben Monate lang. Die 92-Jährige kam nur deshalb wieder frei, weil eine kritische, vom Gericht bestellte Verfahrenspflegerin und eine couragierte Berufsbetreuerin nicht locker gelassen hatten. Die beiden hatten die Seniorin in einem erbärmlichen Zustand angetroffen – mit Hämatomen, stark verschmutzt und ungepflegt, in einem dunklen Dreibettzimmer. Sie brachten sie in ein offenes Pflegeheim in München.

Eheleute sind einsichtig vor Gericht

Sohn und Schwiegertochter waren vor Gericht geständig. Zugute hielt ihnen die Richterin auch, dass sie mit der Pflege der Frau offenbar überfordert gewesen seien. Gegen sie sprach aber die lange Zeit der Freiheitsberaubung. Das Urteil: je eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung.