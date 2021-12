Münchner Demonstration gegen die Impfpflicht abgesagt

Gut 24 Stunden vor Beginn wurde die für Mittwochabend geplante Demonstration zum Thema "Für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ohne Impfpflicht“ abgesagt beziehungsweise die Anmeldung wurde zurückgezogen. Das hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR) mitgeteilt. Die Behörde hatte zuvor einen Demonstrationszug durch die Innenstadt untersagt. Nur der "stationäre Teil der Kundgebung" hätte stattfinden dürfen.

Auflagen des Kreisverwaltungsreferats

Der Veranstalter hätte die Kundgebung auf die Theresienwiese verlegen und auf höchstens 2.000 Teilnehmende beschränken müssen. Er hatte die sie jedoch mit 5.000 Personen anmelden wollen. Außerdem hätten nach den Auflagen des KVR eine FFP2-Maskenpflicht gegolten, und die Teilnehmenden hätten sich an den Mindestabstand von 1,50 Metern halten müssen. Bereits angekündigt war auch eine Gegendemonstration mit 150 Teilnehmenden auf dem Odeonsplatz, organisiert von der Grünen Jugend München unter dem Motto: "Gegen die Proteste der Coronaleugner und -leugnerinnen. Solidarität mit Angestellten im Gesundheitswesen."

Weitere Demonstrationen geplant

Unterdessen wurden bereits weitere Demonstrationen für den Donnerstag angemeldet: um 17.30 Uhr mit 80 Personen am Wittelsbacher Platz unter dem Motto "Yes we care! Gedenken an die 106.000 Coronatoten", um 18 Uhr mit 100 Personen am Odeonsplatz zum Thema "Coronaregeln" und um 12 Uhr mit 20 Personen an der Ingolstädter Str. 240 zum Thema "Gegen Impfpflicht".

Innenminister ruft zum Dialog auf

Bayerns Innenminister Herrmann hatte sich erst am Wochenende in der BR24 Rundschau im Bayerischen Fernsehen darüber besorgt gezeigt, dass Rechtsextremisten die Corona-Proteste für ihre Zwecke nutzten. Er rief aber auch zu mehr Dialog mit den Impfgegnern auf. In München hatte es zuletzt am 15.12. eine große Demonstration von Gegnern der Impfpflicht und der Corona-Maßnahmen gegeben. Dabei wurde auch der Hitlergruß gezeigt und es gab Verstöße gegen die Maskenpflicht. Münchens Oberbürgermeister Reiter hatte daraufhin dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen und an "derartigen Versammlungen" wie der am vergangenen Mittwoch in München nicht teilzunehmen. Weitere Großdemonstrationen von Impfpflicht-Gegnern folgten u.a. am Wochenende in Nürnberg.