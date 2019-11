Münchner Christkindlmarkt wird eröffnet

Wer es noch nicht recht glauben konnte, jetzt ist es gewiss: es geht auf Weihnachten zu. Deutlichstes Zeichen: die Christkindlmärkte eröffnen. Am Mittwoch ist München dran.

Weihnachtsschmuck, Spielsachen und vieles mehr

20 000 Quadratmeter Markt mit 152 Buden und Standln erwarten die Besucher. Verkauft werden Krippen und Figuren sowie Christbaum-, Weihnachts- und Adventsschmuck. Außerdem gehören zum Beispiel Spielsachen, Wachswaren, Fellprodukte und Seifen zum Angebot.

Glühwein, Bratwurst und Krautkrapfen

An mehr als 60 Stellen gibt es etwas zu essen und zu trinken. Der Glühwein kostet vier Euro, die Bratwurst ebenso. Auf dem Speiseplan steht aber mittlerweile auch Ungewöhnlicheres wie Krautkrapfen mit veganer Tofu-Füllung oder Mandeln mit Bio-Himbeer-Balsamico-Note.

3000 Kerzen am Baum leuchten zum ersten Mal

Wenn der Christkindlmarkt um 17 Uhr offiziell eröffnet wird, erstrahlen auch zum ersten Mal die rund 3000 Kerzen am großen Christbaum vor dem Rathaus.

Zahlreiche Maßnahmen für die Sicherheit

Für die Sicherheit der Besucher sorgen Sperren an den Zugängen. 20 Videokameras überwachen den Betrieb, es sind Ordner, Polizisten in Uniform und in Zivil sowie Taschendiebfahnder unterwegs. Der Markt ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags nur bis 20 Uhr.