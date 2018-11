23.11.2018, 12:15 Uhr

Münchner Christkindlmarkt wird eröffnet

In München läuft der Endspurt bei den Vorbereitungen für den großen Christkindlmarkt am Marienplatz. Neben Christbaumschmuck und Spielwaren ist auch die Sicherheit ein Thema, wenn am kommenden Dienstag der älteste Weihnachtsmarkt Münchens eröffnet.