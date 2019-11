18.11.2019, 17:18 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Münchner Christkindlmarkt trotzt Onlinehandel

30 Christkindlmärkte gibt es in München - und der größte, der Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz, geht schon kommende Woche los. Am Montag wurden das Angebot und das Programm vorgestellt.