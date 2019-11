Münchner Christkindlmarkt ist eröffnet

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat kurz nach 17 Uhr den Countdown eingeleitet, dann wurde der 21 Meter hohe Christbaum, der aus der Gemeinde Mauth im Kreis Freyung-Grafenau kommt, illuminiert. Seitdem strahlen 3.000 Kerzen an der großen Fichte vor dem Rathaus.

Christkindmarkt - von Krippen bis Seife

20.000 Quadratmeter Markt mit 152 Buden und Ständen erwarten die Besucher. Auf dem Münchner Marienplatz werden seit zehn Uhr Waren angeboten. Verkauft werden Krippen und Figuren sowie Christbaum-, Weihnachts- und Adventsschmuck. Auch Spielsachen, Wachswaren, Fellprodukte und zum Beispiel Seifen gibt es zu kaufen.

Vier Euro für Glühwein und Bratwurst

An mehr als 60 Stellen gibt es etwas zu essen und zu trinken. Der Glühwein kostet vier Euro, die Bratwurst ebenso. Auf dem Speiseplan steht aber mittlerweile auch Außergewöhnlicheres wie Krautkrapfen mit veganer Tofu-Füllung oder Bio-Mandeln mit Himbeer-Balsamico-Note.

Sicherheit: Sperren und Videokameras

Für die Sicherheit der Besucher sorgen Sperren an den Zugängen. 20 Videokameras überwachen den Betrieb, es sind Ordner, Polizisten in Uniform und in Zivil sowie Taschendiebfahnder unterwegs. Der Markt ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags nur bis 20 Uhr.