Münchner Christkindlmarkt: Glühwein-Bratwurst und Videokameras

20.000 Quadratmeter Markt mit mehr als 150 Buden und Standln erwarten die Besucher. Allein an 50 Stellen gibt es was zum Essen und zum Trinken. Der Glühwein kostet erneut 3,50 Euro, die Bratwurst jetzt einheitlich vier Euro – und es geht neuerdings auch beides auf einmal.

Highlight Glühwein-Bratwurst

Mit der Glühwein-Bratwurst, auf die auch Kurt Kapp, der kommissarische Leiter des Wirtschaftsreferats, schon ganz gespannt ist. "Ich glaube, das nimmt uns dann die Sorgen ab, ob man jetzt Glühwein trinken soll oder Bratwurst essen. In der Kombination wird das sicher ein ganz großes Highlight", sagt Kapp.

Sicherheit mit Betonpfeilern und Videokameras

Für die Sicherheit der Besucher sorgen Betonelemente und Pflanzenkübel an den Zufahrten. 15 Videokameras überwachen den Betrieb. Es sind Polizisten in Uniform und in Zivil unterwegs, und Taschendiebfahnder. Der Markt ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, sonntags nur bis 20 Uhr.