Zoff um Landesliste in BayernSPD: Post attackiert Kohnen

Obwohl er auf keinem Listenplatz mehr antritt, gibt der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post aus dem Münchner Norden nicht auf. Nun will er das Direktmandat holen. Unterstützung bekommt er dabei vom Ex-Oberbürgermeister und ehemaligen bayerischen SPD-Spitzenkandidaten Christian Ude. Wer daran schuld ist, dass ihm die Delegierten aus Oberbayern einen sicheren Listenplatz verwehrt haben, wisse er auch: die scheidende Landesvorsitzende Natascha Kohnen. Die aber die wehrt sich.

SPD: Nur fünftstärkste Kraft, aber immer im Streit

Die SPD ist inzwischen nur noch fünftstärkste Partei in Bayern. Regelmäßig gibt es Streit um Posten bei den Sozialdemokraten, insbesondere, wenn es um Münchner Kandidaten geht. Zuletzt war der Spitzenkandidat der Münchner SPD bei der oberbayerischen Listenaufstellung zur Bundestagswahl ganz oben durchgefallen. Für einen hinteren Platz trat Post dann gar nicht mehr an.

Er gilt in der Bundestagsfraktion als unbequem - als jemand, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Das habe ihm wohl den aussichtsreichen Listenplatz gekostet, vermutet Post.

Zum Artikel "Kuschelrunde statt Wettkampf um Vorsitz der Bayern-SPD"

Post will mit Hilfe von Ude das Direktmandat

Weitermachen will er trotzdem, kündigt der 39-Jährige jetzt an. Er will das Direktmandat holen - und er glaubt daran, dass er eine Chance hat. "Ich habe bei der letzten Bundestagswahl den größten Abstand zum SPD-Ergebnis gehabt - aller SPD-Kandidaten in Bayern. Darauf will ich aufbauen." Post konzentriert sich ausschließlich auf das Holen der Erststimmen.

Unterstützung erhält Post dabei vom früheren Münchner Oberbürgermeister und ehemaligen SPD-Spitzenkandidaten in Bayern, Christian Ude. Für das Verhalten seiner Parteifreunde zeigt Ude wenig Verständnis: Er sei schon verwundert, dass eine Partei, die heute unter zehn Prozent der Stimmen liege, glaube, es sich leisten zu können, ihre bekanntesten Repräsentanten abzuschießen. Ude und ein Team von Mitstreitern wollen das schier Unmögliche möglich machen: das Direktmandat. Post jedenfalls gibt sich kampfeslustig.

Post gibt SPD-Spitze die Schuld – die wehrt sich

Der abgeschossene Abgeordnete des Bundestages Post glaubt zu wissen, wer dahintersteckt: "Es ist zweifellos die Parteispitze der BayernSPD, Natascha Kohnen, das ist ein offenes Geheimnis." Er wirft ihr vor, lediglich ihre Macht demonstrieren und ihre Pfründe sichern zu wollen.

Die scheidende Landesvorsitzende Natascha Kohnen wirft Post dagegen vor, kein guter Verlierer zu sein. So eine Niederlage könne passieren und sei bitter, sagt Kohnen. Aber nichtsdestotrotz müsse jeder das Abstimmungsergebnis respektieren, weil es demokratisch entstanden sei. Am Samstag stellt die BayernSPD ihre Landesliste für die Bundestagswahl im Herbst auf – Florian Post wird nicht dabei sein und sich auf seinen persönlichen Wahlkampf im Münchner Norden konzentrieren.