Münchner Betriebe beklagen explodierende Parkgebühren

Alles wird gerade teurer: Benzin, Lebensmittel, die Heizkosten und jetzt auch noch das Parken – zumindest in München. Denn Handwerker und andere Gewerbebetriebe müssen seit diesem Jahr 720 Euro pro Jahr und Fahrzeug zahlen, damit sie im eingeschränkten Halteverbot oder auf Anwohnerparkplätzen parken dürfen. Das ist sechs Mal so teuer wie im vergangenen Jahr.

Jahresparkausweis wird zur Belastung

Enza Messina betreibt seit 16 Jahren mit ihrem Mann einen kleinen Feinkost- und Gemüseladen im Münchner Westend. Die Überraschung war groß, als im Frühjahr die deutlich höhere Zahlungsaufforderung für den nächsten Jahresparkausweis kam. Sie brauchen den Ausweis, damit sie mit ihrem Kleintransporter Obst und Gemüse anliefern können. Noch bis zum vergangenen Jahr haben sie 120 Euro dafür bezahlt. "Wir kämpfen eh schon hart, um zu überleben. Das sind natürlich für uns enorme Kosten und die können wir nicht so einfach auf die Kunden aufschlagen", sagt sie. Denn die Kunden würden sich auch darüber ärgern, wenn alles teurer werde. So würde ihr Laden dann natürlich Kunden verlieren.

Ein paar Meter weiter liegt das kleine Blumengeschäft von Karin Altenberger. Seit 31 Jahren verkauft sie hier Blumensträuße für Hochzeiten oder Geburtstage. Auch sie erklärt: "Eine Erhöhung der Parkgebühren auf mehr als das Sechsfache ist in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage den kleinen Geschäften nicht zuzumuten." Schließlich ist sie auf ein Fahrzeug angewiesen, um den bestellten Blumenschmuck ausliefern zu können. Eine Steigerung um 50 Prozent – oder gar eine Verdoppelung - sei wohl noch machbar. "Aber da ist eine Grenze, wo ich sage: Tut mir leid – das ist eigentlich eine Räuberei."

Stadt München: Öffentlicher Raum "unter Wert" bereitgestellt

Anfang des Jahres hatte der Münchner Stadtrat beschlossen, dass Handwerker und Gewerbetreibende für ihre Parkausweise deutlich mehr zahlen müssen als bisher.

Auf BR-Anfrage nach den Gründen teilte die Stadt mit, dass der öffentliche Raum für das Abstellen von Fahrzeugen in München bislang "unter Wert" bereitgestellt wird. Deshalb sollen bald auch die Gebühren für das Anwohnerparken erhöht werden. Das Ganze ist Teil der "Mobilitätsstrategie 2035".

Angst vor Geister-Innenstädten

Die Architektin Christine Detering sieht diese Strategie skeptisch. Auch sie ist von der Gebührenerhöhung betroffen, denn direkt neben dem Blumenladen hat sie selbst ein kleines Studio, in dem sie Innenräume für Unternehmen entwirft. Vor ein paar Tagen hat sie deshalb eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Sie will zur Mitgestaltung aufrufen.

"Ich finde, dass das Konzept 'Autos müssen raus aus der Stadt' generell sehr kurz gedacht ist, weil es einfach ganz viele Fragen offenlässt und überhaupt nicht darauf eingeht, wie organisieren wir dann Stadt in der Zukunft", so die Architektin. Autos einfach nur aus der Stadt zu verbannen, sei keine Lösung. "Denn da kommen wir zu – und da gibt es ja jetzt schon in vielen Städten Beispiele dafür – Geisterstädten. Zu leerstehenden Altstädten, wo jeder zweite Laden überhaupt kein Geschäft mehr betreibt."

Andere bayerische Städte verlangen weniger für Jahresparkausweise

Ob das neue "Mobilitätskonzept" für die bayerische Landeshauptstadt aufgeht, wird sich noch zeigen. Fest steht aber: In anderen Städten müssen Handwerker und Gewerbebetriebe deutlich weniger für ihre Jahresparkausweise zahlen. In Würzburg beispielsweise bezahlen Handwerker 135 Euro im Jahr für einen Parkausweis in der Innenstadt, in Regensburg 90 und in Nürnberg sind es sogar nur 80 Euro.