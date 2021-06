vor 42 Minuten

Münchner Bergbus bringt Ausflügler entspannt zum Wandern

Pünktlich zum Hochsommer-Wochenende startet der Münchner Bergbus Richtung Alpen. Ausflügler sollen so ohne das eigene Auto von München in die Berge gelangen. Das soll sowohl die Nerven der Wanderer als auch der Anwohner in den Bergregionen schonen.