Münchner Bergbus: Alpenverein verlängert Pilotprojekt

Knapp zwei Monate nach der ersten Tour zieht der Alpenverein München und Oberland eine positive Bilanz für den Münchner Bergbus. Das zunächst auf zehn Wochen angelegte Pilotprojekt kommt so gut an, dass es jetzt sogar in die Verlängerung geht.

