Münchner Auktionshaus versteigert Harry Potters Zauberstab

„Hollywood and the Universe“: So heißt die Spezialversteigerung des Kunstauktionshauses Hampel in der Münchner Maxvorstadt. Filmliebhaber können Originalrequisiten aus populären Hollywood-Filmen wie „Batman Forever“, „Superman Returns“, „Casino Royal“, „Harry Potter – Die Heiligtümer des Todes“, „Iron Man 2“ oder „Star Wars – The Force Awakens“ ersteigern.

90.000 Euro Startgebot für Star-Wars-Helm

Für Batman-Fans dürfte die Originalmaske von Batman ein echtes Highlight sein, die Bruce Wayne im Film „Batman Forever“ (1995) getragen hat. Angeboten wird sie für einen Preis von 30.000 Euro. Das Auktionshaus Hampel schätzt, dass die Batman-Maske für bis zu 45.000 Euro versteigert werden könnte.

Noch höher rangiert der Stormtrooper-Helm aus der siebten Star-Wars-Episode: Das Startgebot liegt bei 90.000 Euro.

Elderstab kommt unter den Hammer

Auf Harry Potter-Fans wartet ein ganz besonderer Zauberstab: Der Elderstab, mit dem Harry Potter am Ende des 7. Teils „Die Heiligtümer des Todes“ den Bösewicht Lord Voldemort besiegt. Die Auktion beginnt mit 15.000 Euro.

Ein weiteres Schmankerl: Thors Hammer aus dem Film „Avengers: Endgame“, der während der Dreharbeiten mit den Schauspielern Chris Hemsworth und Chris Evans zum Einsatz kam.

Mond-Aufnahme von US-Astronaut Buzz Alldrin

Außerdem hat das Auktionshaus bedeutende Zeitdokumente aus der Geschichte der Raumfahrt im Angebot: Darunter zum Beispiel ein Foto des US-Astronauten Buzz-Aldrin, das ihn 1969 während der Apollo11-Mission auf dem Mond zeigt.

Auch ein 7,5 Kilo-schwerer Meteorit wird versteigert, der im Jahr 2000 südlich von Moskau gefunden wurde. Er wird auf einen Wert von 15.-20.000 Euro geschätzt. Wegen der Corona-Pandemie können Interessenten nur online oder telefonisch mitbieten. Das Auktionshaus Hampel erwartet Gebote aus der ganzen Welt.