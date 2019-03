Münchner Marienplatz: Geldbeutelwaschen im Fischbrunnen

Wie jedes Jahr an Aschermittwoch findet auch in diesem Jahr um 11.30 Uhr das traditionelle Geldbeutelwaschen am Fischbrunnen statt. Dabei nimmt man den faschingsgebeutelten Geldbeutel aus der Tasche und taucht ihn einmal ganz tief durchs kalte Brunnenwasser.

Brauch geht bis ins Mittelalter zurück

Der Brauch, der bis ins 15. Jahrhundert zurückgeht, soll dann anschließend einen echten Geldsegen bescheren. Dazu spendiert der Veranstalter rund 100 Liter Freibier.

Klingt gar nicht schlecht und deswegen macht Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter auch wieder mit, genauso wie Vertreter des Stadtrats und Stargast Schauspieler Andreas Giebel. Mit dabei sind aber natürlich auch viele Bürgerinnen und Bürger.

Erfolgsquote ist Glaubensfrage

Wer nun selbst mitmachen möchte, sollte aber in jedem Fall eine große Portion tiefen Glaubens mitbringen. Denn die Erfolgsquote des Gelbeutelwaschens ist bisher nicht bekannt.