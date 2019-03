Münchner Aktionen zum "Tag gegen Rassismus"

Heute ist der Internationale Tag gegen Rassismus: In München soll mit einer Demonstration ein Zeichen gesetzt werden.

Demonstrationszug durch die Münchner Innenstadt

Unter dem Motto "Stopp Rassismus! Zusammenhalt statt Spaltung" zieht ein Demonstrationszug durch München. Um 18 Uhr startet die Demo am Odeonsplatz. Im Anschluss ziehen die Teilnehmer über den Platz der Opfer des Nationalsozialismus zum Marienplatz, wo um 20 Uhr die Abschlusskundgebung beginnt.

Erinnerungsstele wird der Öffentlichkeit übergeben

Mehrere weitere Veranstaltungen finden heute im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. In Trudering zum Beispiel wird an sieben Angehörige der Familie Schneck erinnert. Zusammen mit 123 weitere Sinti und Roma aus München und Umgebung wurden sie im März 1943 ins KZ Auschwitz deportiert. Nur Elisabeth Schneck hat überlebt. Heute Nachmittag wird in der Friedenspromenade – vor dem Haus, in dem die Familie lebte - eine Erinnerungsstele der Öffentlichkeit übergeben.