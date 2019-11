Münchner AfD nominiert Wolfgang Wiehle als OB-Kandidaten

Der 55-jährige AfD-Politiker Wolfgang Wiehle will Münchner Oberbürgermeister werden. Bei der Aufstellungsversammlung am Wochenende habe der Bundestagsabgeordnete 94 Prozent der Stimmen erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Wiehle hatte keinen Gegenkandidaten.

Wiehle war schon Stadtrat in München - für die CSU

Der Diplom-Informatiker war bis 2011 Mitglied der CSU und saß für sie acht Jahre im Münchner Stadtrat. In den Wahlkampf will er mit den Schwerpunktthemen Verkehr, Sicherheit, Migration und transparente Verwaltung ziehen. Im Bundestag sitzt er für die AfD im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur.

"Seit über 30 Jahren politisch aktiv"

"Ich bin in München geboren, habe an der Technischen Universität studiert, bin hier seit über 30 Jahren politisch aktiv und freue mich jetzt ganz besonders auf die Herausforderungen im OB-Wahlkampf", wird Wiehle in der Pressemitteilung zitiert.

Weitere OB-Kandidaten

Die SPD hat als OB-Kandidaten Amtsinhaber Dieter Reiter nominiert. Für die CSU tritt Kristina Frank an, für die Grünen Katrin Habenschaden. Die Kommunalwahl findet am 15. März statt.