Münchens Taxifahrer senden einen Notruf an die Politik

Seit über 30 Jahren fährt Max Weiland Taxi in München. Er dachte, er kennt alles, aber dann kam die Corona-Krise.

"So eine Flaute wie jetzt haben wir noch nie gehabt. Es gab immer mal wieder Zeiten, wo es nicht so gut gegangen ist. Aber jetzt sind wir in einer extremen Phase, es ist alles sehr unsicher, unabsehbar einfach." Max Weiland, selbständiger Taxifahrer in München

Manchmal nur zwei Fahrten pro Schicht

Es ist 11 Uhr vormittags. Einen einzigen Fahrgast hatte Weiland heute bisher. Und das ist in München inzwischen der Alltag für das gesamte Taxigewerbe. Manchmal kommen nicht mehr als zwei Fahrten in einer 12-Stunden-Schicht zusammen. An guten Tagen sind es auch mal fünf, aber das würde, wenn überhaupt, nur die Fahrzeugkosten decken. Geld für's Leben bleibe da noch keines übrig, sagt Max Weiland.

Woran das liegt, ist offensichtlich. Es fehlen die Touristen, die Geschäftsleute, die Messebesucher, die Fluggäste, es gibt keine Fahrten in Restaurants und keine aus von Kneipen und Clubs nach Hause.

Brandbrief an den Ministerpräsidenten

Über 1.000 Taxifahrer von rund 3.000 in München hätten ihre Betriebserlaubnis schon stillgelegt, sagt der Landesverband Bayrischer Taxi- und Mietwagenunternehmer. In einem Brandbrief haben sich Taxiunternehmer, besonders die aus München, an den bayerischen Ministerpräsidenten gewendet. Der Brief ist kurz gesagt ein Hilferuf. Als Unterstützung für ihr Gewerbe schlagen die Taxiverbände beispielsweise die Verteilung von Fahrgutscheinen vor.

"Wir hoffen, dass … das Taxi für Fahrten genutzt wird, für die es momentan nicht zum Einsatz kommt. Also für Fahrten zum Arzt, zur Apotheke, Einkaufs- oder Besorgungsfahrten. Oder vielleicht gerade an den Weihnachtsfeiertagen für die Fahrten von der Oma zu den Enkelkindern, zur Familie und zurück, dass man hier die überfüllten Massenverkehrsmittel meiden kann." Thomas Kroker, Geschäftsführer Landesverband Bayrischer Taxi- und Mietwagenunternehmer

Die üblichen Staatshilfen nutzen den Taxlern wenig

Taxifahrer unterliegen einer Betriebspflicht. Sie müssen ihre Fahrtdienste anbieten. Das heißt, sie können ihren Betrieb nicht einfach schließen und die sogenannte Novemberhilfe anfordern - diese Unterstützung fällt schon mal weg.

Überbrückungshilfen von Staat würden zwar Ladenmieten anerkennen, nicht aber die Fahrzeugfinanzierungskosten der Taxiunternehmer. Und Kurzarbeitergeld gebe es auch nicht, sagt der Landesverband, weil sehr viele Taxifahrer Soloselbständige seien.

Ruf nach Unternehmerlohn und Gutscheinen

Daher gehen die Taxiverbände demnächst mit konkreten Vorschlägen in ein Treffen mit dem Wirtschaftsminister: Sie erhoffen sich Hilfen bei den Personalkosten und eine Übernahme der monatlichen Fahrzeugfinanzierungskosten.

Konkret fordern die Taxiunternehmer in ihrem offenen Brief folgende Hilfen:

Zahlung eines Unternehmerlohnes

- Übernahme der Fahrzeugfinanzierungskosten, nach dem Vorbild von Baden-Württemberg

- Übernahmen von Personalkosten, die durch die Betriebspflicht bestehen bleiben

- Gutscheine für vulnerable Gruppen zur Nutzung des Taxis für den Weg zum Arzt oder zum Einkaufen

Am Taxistand bleibt nur der Frust

Max Weiland unterstützt diese Forderungen. Im Zentrum von München fährt er an einen großen Taxistand. 14 Taxis dürfen hier stehen, 16 Stück quetschen sich bereits auf der Stellfläche zusammen. Mindestens zwei bis drei Stunden Wartezeit bis ein Fahrauftrag kommt, rechnet Weiland.

"Das geht auf alle Fälle an die Nerven. Und man merkt es auch am Standplatz, die Kollegen sind richtig angefressen, das ist jetzt schon langsam Frust - was heißt langsam - das ist Frust!" Max Weiland, Selbständiger Taxifahrer

Weiland dreht ab und sucht sich einen anderen Taxistand, wo noch nicht soviel los ist. Es ist Mittag und immer noch hatte er bisher an diesem Tag nur einen Fahrgast.