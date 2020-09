Münchens "Sommer in der Stadt" wird verlängert

Die Münchnerinnen und Münchner dürfen weiterfeiern - trotz Corona. Die Aktion, "Sommer in der Stadt", die ursprünglich nur bis zum Ende der Sommerferien in Bayern dauern sollte, bis zum 4. Oktober verlängert.

Mini-Volksfeste und Märkte machen weiter

So werden etwa die kleinen Volksfeste im Olympiapark und auf dem Königsplatz noch nicht abgebaut. Die Marktkaufleute am Orleansplatz und am Weißenburger Platz in Haidhausen machen ebenfalls weiter. An zusätzlichen zehn Tagen - jeweils donnerstags und freitags - stellen rund 35 Kunsthandwerker ihre handgemachten Waren zwischen Odeonsplatz und Max-Joseph-Platz aus.