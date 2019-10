Münchens OB Reiter: "Austritt Reissls hat mich getroffen"

Es hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach eigenen Worten getroffen, dass der langjährige Chef der SPD-Fraktion im Münchner Stadtrat, Alexander Reissl, zu Beginn der Woche SPD und Fraktion verlassen hat.

"Dass er aus der Partei austritt, hätte ich für unmöglich gehalten - nach 45 Jahren. Und dass er direkt zur CSU geht, ist schon überraschend." Dieter Reiter, Münchner Oberbürgermeister zur tz

Getroffen habe ihn Reissls Entscheidung, weil er ihn persönlich lange kenne.

Reiter: Kritik an SPD-Entscheidungen sind "ausgemachter Schmarrn"

Gleichzeitig unterstrich Münchens OB, dass sich durch die Personalie nichts an der Arbeit im Stadtrat ändern werde. Inzwischen hat die SPD auch wieder eine Führung - in Form einer Doppelspitze. Dieter Reiter teile auch nicht Reissls Kritik an Entscheidungen des Gremiums. Das gelte auch für Reissls Vorwurf, dass die Münchner SPD in der Verkehrspolitik den Grünen hinterherhechele.

"Ehrlich gesagt halte ich das für einen ausgemachten Schmarrn." Dieter Reiter, Münchner Oberbürgermeister

Entscheidend sei nicht, wer als erster Ideen hat, sondern wer diese Ideen auch umsetze.

Reissl: Frust über Niedergang der SPD

Knapp ein halbes Jahr vor den Kommunalwahlen hatte Reissl zu Wochenbeginn überraschend angekündigt, sein Amt als Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat niederzulegen und als parteiloses Mitglied zur CSU zu wechseln. Er begründete seine Entscheidung unter anderem mit Frust über den Niedergang der Sozialdemokraten, auch bundesweit. Für Reiter kein Grund, aus der SPD auszutreten:

"Für mich ist es eine Frage politischer Werte, Mitglied dieser Partei zu sein – auch heute nach mehr als 30 Jahren. Diese sozialdemokratischen Werte sind nach wie vor meine politischen Leitplanken. Wenn einem etwas nicht passt, muss man versuchen, es zu verändern." Dieter Reiter

Reissls Kritik an Münchens Wohnungs- und Verkehrspolitik

In München war Reissl vor allem mit dem Vorgehen der Münchner SPD bei der Wohnungs- und der Verkehrspolitik unzufrieden.

Der frühere Kultusminister und jetzige CSU-Bezirksvorsitzende Ludwig Spaenle versprach Reissl bei den Kommunalwahlen am 15. März 2020 einen aussichtsreichen Listenplatz bei der CSU.