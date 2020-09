vor etwa einer Stunde

Münchens OB nennt geplante Kita-Streiks "verantwortungslos"

In München werden für kommenden Montag Warnstreiks an den Kitas geplant. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat dies nun heftig kritisiert. Nach Monaten der Notbetreuung Kitas zu bestreiken, sei schlicht "verantwortungslos", so Reiter.