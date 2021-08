München zweitbeliebteste Universitätsstadt der Welt

Beliebt unter Studierenden, beste Chancen nach dem Studium und eine gute Lebensqualität: München steht in der neuen Ausgabe des "QS Best Student Cities Ranking" nach London auf Rang zwei weltweit.

Unis mit international gutem Ruf

Auch Keerthi Gaddameedi ist vor drei Jahren nach München gekommen, um ihren Master in Informatik zu machen. Die 24-jährige Inderin ist überzeugt von der Technischen Universität, denn sowohl sie, als auch die Ludwig-Maximilians-Universität haben international einen sehr guten Ruf und sind einer der Gründe, warum München im neuen Ranking so gut abgeschnitten hat.

"Wohnungsmarkt eine Katastrophe"

Doch es gibt auch einen Haken, wie eine andere Studentin anmerkt: Der Wohnungsmarkt sei eine Katastrophe, so Yigit Burdurlu, die ebenfalls an der TU eingeschrieben ist. "Ich bin in einem Jahr fünf oder sechs Mal umgezogen. Nach einem Jahr war ich fertig damit, bin zum Studentenwerk und habe gesagt: Gebt mir ein Zimmer oder ich ziehe zurück nach Indien", erzählt Burdurlu.

Schlussendlich haben beide es geschafft und sind in der Studentenstadt, einem großen Wohnheim im Münchner Norden, untergekommen. Dort ist die Miete bezahlbar.

Hohe Lebensqualität in München

Im Ranking punktet München in Sachen Lebensqualität. Das liegt auch am Umland. Man könnte vom Fenster ihrer Wohnung direkt die Alpen sehen, schwärmen die Studentinnen. Und in der Freizeit locken Seen und Wanderrouten, die mit Auto oder Zug gut zu erreichen sind. Bereits 2018 wurde München im Ranking des britischen Magazins "Monocle" zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt.

Ein weiterer Pluspunkt für Keerthi Gaddameedi und Yigit Burdurlu: sie fühlen sich sicher. "Ich habe keine Angst, nachts alleine rauszugehen. Ich meine, ich komme aus Indien, das ist nicht der beste Ort – zumindest für Frauen. Es gibt auch dieses Vorurteil, dass Deutsche eher kühl sind, nicht so herzlich, dass es auch Rassismus gibt. Aber als ich hierher kam, waren die Leute sehr freundlich. Zum Beispiel, wenn du einfach jemand Fremden nach dem Weg fragst", erzählt Gaddameedi.

Ob sie auch nach ihrem Studium bleiben will, da ist sich die 24-Jährige noch nicht sicher: "Ich will in einer Stadt leben, wo ich mir ein Haus und einen Garten leisten kann. Das ist in München schwierig. Aber wenn ich was Gutes finde, einen guten Job, dann würde ich sehr gerne hierbleiben!"

London Spitzenreiter im Ranking

In dem Ranking noch beliebter bei Studierenden als München war übrigens London. Auf Platz drei landete Seoul. Der britische Hochschuldienstleister "QS Quacquarelli Symonds" befragt für sein Ranking Absolventinnen und Absolventen nach ihren Erfahrungen, künftige Studierende nach ihren Studienort-Wünschen sowie Unternehmen nach ihrer Einschätzung der Universitäten. Die Beschäftigungsrate junger Menschen in den Städten wird ebenso einbezogen wie die Lebenshaltungskosten, die Internationalität der Universitäten und der Anteil der Studierenden an der Stadtbevölkerung. Zudem berücksichtigt das Ranking eine Reihe internationaler Indizes, die unter anderem den Grad an Toleranz und Inklusion, Sicherheit, Umweltqualität und weitere Faktoren der Lebensqualität messen.