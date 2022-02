München: Zwei Feuerwehrleute bei Einsatz angegriffen

Am Samstagmorgen sind in München zwei Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr bei einem Einsatz angegriffen und verletzt worden. Das hat die Branddirektion bekanntgegeben. Demnach war die Feuerwehr kurz nach vier Uhr wegen eines ausgelösten Rauchmelders in einer Privatwohnung alarmiert worden. Nachdem die Einsatzkräfte einen Brand in der Wohnung am Josephsplatz vermuten mussten, klopften sie lautstark an die Tür, die jedoch trotzdem nicht geöffnet wurde. Daraufhin verschafften sich die Feuerwehrbeamten mittels Werkzeug Zugang zur Wohnung, wo sie dann mehrere Personen schlafend vorfanden.

Handgemenge zwischen Bewohner und Feuerwehrleuten

Drei schlafende Bewohner im Alter von 18, 20 und 25 Jahren wurden von den Rettungskräften geweckt, woraufhin der 20-Jährige aggressiv wurde. Es kam zu einem Handgemenge zwischen einem der Männer und den beiden Feuerwehrbeamten, wobei diese laut Branddirektion leicht verletzt wurden. Beide Feuerwehrleute mussten in ein Krankenhaus transportiert und dort ambulant versorgt werden, wie die Pressestelle der Feuerwehr auf BR-Nachfrage mitteilte.

Polizei München ermittelt nun zum genauen Tathergang

Der 20-Jährige wurde von der Polizei daraufhin vorläufig festgenommen. Die anwesenden Polizeibeamten stellten zudem eine deutliche Alkoholisierung bei dem Angreifer fest. Nachdem dieser jedoch eine freiwillige Atemalkoholkontrolle verweigerte, musste er gefesselt in die Rechtsmedizin gebracht werden, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das Ergebnis hierzu liegt laut Polizei noch nicht vor. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Der Auslöser für den Rauchmeldealarm war übrigens angebranntes Essen auf dem Herd, welches die Bewohner wohl vor dem Einschlafen vergessen hatten.