München: Wohnwagen in Flammen

Als die Münchner Berufsfeuerwehr kurz vor Mitternacht in der Zenettistraße in der Isarvorstadt eintraf, standen die beiden Wohnwagen bereits komplett in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch so weit unter Kontrolle zu bringen, dass sich das Feuer nicht noch weiter ausbreiten konnte.

Keine Verletzten, Brandursache unklar

Ein daneben stehender Überseecontainer hatte bereits Feuer gefangen, so dass sich auch der Inhalt entzündete. Nach etwa einer halben Stunde war der Brand gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Derzeit ist noch unklar, was das Feuer entfacht hatte. Die Polizei hat deswegen Ermittlungen aufgenommen. Wie hoch der Sachschaden ist, kann momentan auch noch nicht abgeschätzt werden.

Brennendes Auto in Tiefgarage kurz zuvor

Zuvor hatte in einer Tiefgarage im Münchner Stadtteil Pasing ein Pkw gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Wagen schnell löschen. Allerdings entstand massiver Rauch. Die Feuerwehr musste mehrere Lüfter einsetzen, um den Rauch aus der Garage zu bringen und zu verhindern, dass sich dieser auf die darüberliegenden Wohnräume ausbreitet. Verletzt wurde auch bei diesem Brand niemand. Die Polizei ermittelt jetzt zu Brandursache und Schadenshöhe.