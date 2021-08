München wird Vorreiter beim digitalen Strafzettel

Die Akzeptanz war hoch: 80 Prozent der Verkehrssünder haben im Versuchszeitraum den digitalen Strafzettel genutzt, bei 20 Prozent wurde noch der klassische Strafzettel ausgefüllt. Nach dem Pilotprojekt führt die Polizei München nun bis Ende September in der gesamten Landeshauptstadt den digitalen Strafzettel fest ein.

Strafe und Bußgeld per Smartphone

Statt einem herkömmlichen Knöllchen mit Überweisungsvorlage bekommen Verkehrsteilnehmer nach einer Ordnungswidrigkeit eine sogenannte Bürgerbenachrichtigung, entweder an die Windschutzscheibe ihres Fahrzeuges geklemmt oder persönlich von den Beamten ausgehändigt. Darauf befinden sich ein QR-Code und eine Login-Nummer. Scannt man diesen mit dem Smartphone, wird man direkt auf ein Informationsportal der Polizei geleitet und erfährt dort mit Hilfe der Login-Nummer, um welche Verkehrsordnungswidrigkeit es geht und wie hoch das Verwarnungs- oder Bußgeld ist. Wer will, kann gleich direkt überweisen. Und wer diese Technik nicht nutzen kann oder will, bekommt den Strafzettel per Post.

Strafzettel vor allem wegen Falschparkens

Das bayernweit erste Pilotprojekt auf Polizeiebene lief von 18. Juni bis 15. August, beteiligt waren die Polizeiinspektionen Westend, Bogenhausen und Moosach, außerdem die zweite Einsatzhundertschaft im gesamten Stadtgebiet und Landkreis. In diesem Zeitraum haben die beteiligten Polizeiinspektionen 16.800 digitale Verwarnungen ausgestellt. In den allermeisten Fällen ging es um Strafen fürs Falschparken, nur zu einem kleinen Teil um Verstöße wie Handy am Steuer oder verbotenes Fahren in der Umweltzone.

Digitaler Strafzettel möglicherweise für ganz Bayern

Nach dem erfolgreichen Pilotversuch hat das Innenministerium die Einführung im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München erteilt. Seitens der verwarnten Verkehrsteilnehmer habe es keinerlei Beschwerden gegeben, so Projektleiter Michael Reisch. Ab sofort arbeiten acht weitere Dienststellen mit dem digitalen Strafzettel, darunter die Polizeiinspektionen Maxvorstadt, Schwabing, Neuhausen, Pasing. Bis Ende September sollen dann alle Dienststellen auf das neue Verfahren umstellen. Im Polizeipräsidium München gehen die Verantwortlichen davon aus, dass der digitale Strafzettel dann auch bayernweit eingeführt wird.