München: Widerstand bei Zugräumung wegen 9 Euro-Ticket

Am frühen Sonntagmorgen kam es am Münchner Hauptbahnhof zu tumultartigen Szenen, als die Polizei einen überfüllten Regionalzug räumen wollte. Zwei Reisende leisteten so aggressiv Widerstand, dass sie vorübergehend festegnommen wurden.