München: Wasserunfälle auf der Isar und am Riemer See

Das Bade- und Bootsfahrverbot auf der Isar bei München haben drei Personen gestern ignoriert. Weil sie mit ihrem Schlauchboot in Lebensgefahr gerieten, lösten sie gestern Nacht um 22.30 Uhr einen Großeinsatz aus. Die drei hingen am Großhesseloher Wehr nahe München fest - zwischen Treibholz aus großen angetriebenen Baumstämmen auf der einen Seite und dem offenen Wehr mit seiner lebensgefährlichen Wasserwalze auf der anderen Seite.

Dringende Bitte der Retter

Nur mit Hilfe von Wasserwacht, DLRG, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten die drei Personen gerettet werden. Die Wasserwacht bittet dringend, sich an das Bade- und Bootsfahrverbot auf der Isar zu halten.

Lange Strecken nie allein schwimmen

Bereits am Nachmittag war gestern ein weiterer Unfall passiert, bei dem ein Mann wahrscheinlich ertrunken ist. Dieser war allein am Riemer See geschwommen und plötzlich untergetaucht. Obwohl zwei Stunden lang mit acht Tauchern, zwei Helikoptern und einem Schall-Ortungsgerät nach ihm gesucht wurde, konnte er nicht gefunden werden. Die Wasserwacht appelliert an Badende, lange Strecken niemals allein zu schwimmen.