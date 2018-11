München: Vom Lastwagen erfasste Fußgängerin gestorben

Laut Feuerwehr hatte die 69-Jährige die Fahrbahn plötzlich betreten. Dabei wurde sie von dem Kleinlaster erfasst und schwerst verletzt. Die Frau konnte zunächst noch im Krankenhaus wiederbelebt werden, starb aber am Nachmittag an ihren schweren Verletzungen.

Unfallzeugen und Ehemann psychologisch betreut

Die drei Insassen des Transporters sowie der Ehemann der Verunglückten wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Die Straße am Unfallort war auch am Abend immer noch gesperrt, der Bus der Linie 59 fuhr deshalb auch einige Haltestellen nicht an.