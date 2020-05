Ein bisschen Wiesn-Feeling: Fahrgeschäfte in ganz München

Bild

Weil's keine Wiesn gibt, werden in München Fahrgeschäfte und Verkaufsbuden in der Innenstadt verteilt aufgestellt. Das Ganze läuft unter dem Titel "Sommer in der Stadt" und soll etwas Geld in die Kassen von Schaustellern und Marktkaufleuten bringen.

© BR/Moritz Steinbacher