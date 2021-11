München verschärft Corona-Regeln: 2G auch in Außengastronomie

Ab dem 1. Dezember gelten in München strengere Corona-Regeln in der Außengastronomie. Wer nicht gegen Corona geimpft oder genesen ist, darf dann auch keine Schanigärten oder Freischankflächen mehr besuchen. Die 2G-Regel wird ab Mittwoch auf die Außengastronomie ausgeweitet. Außerdem ist der Verzehr von Speisen und Getränken nur am Sitzplatz zulässig. Für Menschen, die sich nicht am Sitzplatz befinden, gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

"Auswüchse" am Wochenende: OB Reiter verärgert

Nach den Worten von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sind die verschärften Regeln eine Folge der am Wochenende beobachteten "Auswüchse". Die Süddeutsche Zeitung berichtet über einen Außengastronomiebetrieb in der Münchner Innenstadt, bei dem Gästegruppen ihre Speisen und Getränke im Stehen verzehrten - anstatt auf ihren Sitzplätzen. Man habe zwar beschlossen, dass Freischankflächen im Winter mit Ökostrom beheizt werden dürfen, so Oberbürgermeister Reiter in einem schriftlichen Statement, dies dürfe aber nicht dazu führen, dass dadurch Infektionsherde entstünden.

Stadt prüft Einhaltung der Regeln

Erst vor knapp zwei Wochen hatte die Stadt den offiziellen Münchner Christkindlmarkt kurzfristig abgesagt. Dies hatte unter den Standbetreibern für Unverständnis gesorgt, da Gastronomiebetriebe weiterhin Glühwein ausschenken dürfen, so ihr damaliger Vorwurf an die Stadt. Die nun schärferen Regeln müssen von den Gastronomiebetrieben selbst kontrolliert werden. Das Einhalten der Regeln überprüft die Stadt nach eigenen Angaben flächendeckend in allen Stadtbezirken.